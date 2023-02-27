Aydın’ın Nazilli ilçesinde depremzede misafirlere karşı gösterilen sevgi ve dayanışma yürekleri ısıtmaya devam ediyor. AK Parti Nazilli İlçe Kadın Kolları’nın depremzedelere yönelik çalışmalarına destek veren Başkan Özcan, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde depremzede misafirlere karşı gösterilen sevgi ve dayanışma yürekleri ısıtmaya devam ediyor. AK Parti Nazilli İlçe Kadın Kolları’nın depremzedelere yönelik çalışmalarına destek veren Başkan Özcan, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye’yi derinden etkileyen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Hayatın normalleşmesi sürecinde yürütülen çalışmalara destek veren Nazilli Belediyesi’ne de destekler sürüyor.

AK Parti Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı İlker Akbaş ve kadın kolları üyeleri, misafirler için günlerdir süren çalışmalarını bu kez belediye meydanındaki etkinliklerle sürdürdü. Belediye meydanında bulunan 17 katlı binada kalan depremzedelerin çocukları için yüz boyama, eğlence ve pamuk şeker etkinliği düzenleyen AK Kadınlarla birlikte Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan çocuklarla kucaklaştı.

“Onlara moral olmaya çalışıyoruz”

AK Parti Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı İlker Akbaş, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada: “Tüm Nazilli halkına minnet borçluyuz. Esnafından öğrencisine herkes elinden geleni yaptı. Geceleri de evlerimizi açarak yemek ve çay etkinlikleri ile misafirlerimizi ağırladık. AK kadınlar olarak gece gündüz demeden misafirlerimize depremin etkilerini unutturmaya ve onlara moral olmaya çalışıyoruz. Kadın kollarımız herzaman onların yanında” dedi.

“Nazilli halkı misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlıyor”

Nazilli belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Kadın kollarımızın bu güzel etkinliğinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması konusunda Nazilli Halkının gösterdiği gayretlerin en güzel örneğini göstermelerinde dolayı kendilerini kutluyorum. Nazilli halkı misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlıyor. Nazilli Belediyesi de temsil noktasında kaymakamlığından sosyal hizmetlerine vefa grubundan emniyetine kadar tüm kurumlarla beraber üzerine düşen görevi yapıyor. Bu acıyı paylaşarak azaltacağız. Onda da Nazilli en güzel örneğini verdi. Şehir dışından gelen paylaşımlar da Nazilli Belediye Meydanının birlik ve beraberlik meydanı olduğunu gösterdi. Mesai arkadaşlarıma da bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Misafirlerimiz canlarını ve her şeyini orada bırakarak bize misafir geldiler. Biz de onlara en güzel ev sahipliğini yapmak zorundayız” dedi.

“Nazilli, tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek oldu”

Afetzedelerin deprem bölgesinin her yerinde Nazilli’nin olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Başkan Özcan, “Bizler tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğimizi gösterdik. Belediyemizin hemen yanı başındaki 17 katlı binamızı daha önce 3 milyon TL harcayarak kullanılır hale getirmiştik. Binanın 14 katındaki iskan alanını hızlıca düzenleyerek misafirlerimizi burada ağırladık. Birçok misafirimizi zaten burada ağırlamıştık. Nazilli’mizin ülkemizin temsili konusunda her şeyi yapıyoruz. Çarşı içerisindeki bu alan birlik ve dayanışmanın bir meydanı oldu. Keşke bu acılar hiç yaşanmasaydı ama biz üzerimize düşeni yaptık” dedi.

“Keşke diğer ilçe başkanlarımız da burada olsaydı”

Temsil konusunda birlik ve beraberlik mesajı vermesine rağmen bazı siyasilerin burada olmadığını ifade eden Başkan Özcan, “Her türlü siyasi kaygıdan uzak olarak şehrimiz her kesimiyle burada kucaklaştı. Bazı arkadaşlarımız gelmese de şehri ve o fikri temsil eden insanların çoğu buradaydı. Hep birlikteydik. Ondan dolayı da çok mutluyum. Keşke diğer ilçe başkanlarımız da burada olsaydı. Ve birlik beraberliklerini gösterselerdi. Bu işer hep birlikte daha güzel olur” dedi.