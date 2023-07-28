Nazilli Belediyesi ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) arasında afet zararlarının azaltılması hedefiyle "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu Kurulumu ve değerlendirilmesi" protokolü sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde deprem öncesindeki meteorolojik ve jeolojik değişikliklerin bir arada inceleneceği Toygar Mahallesi Deprem Tahmin İstasyonu veri toplamaya başladı.

Fen işleri Müdürlüğünce Toygar Mahallesi’nde konuşlandırılan ve veri alımına başlanan tahmin istasyonunu DOHAD Başkanı Fuat Agalday ve Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ile yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Öncelikle Nazillimize hayırlı uğurlu olsun. Aydın bölgemizde ilk olarak bu çalışmayı başlatarak deprem bölgesinde olan şehrimizde vatandaşlarımızın binalarımızın depreme karşı hazırlıklı olması adına büyük bir özveriyle meclis üyesi arkadaşlarımızın kabulleriyle ve değerli mesai arkadaşlarımızın, hocalarımızın çok büyük katkısıyla depremsellik ölçümlerinin yapılması, depremin öncü işaretleri ölçülmesi noktasında ciddi bir hazırlık yaptık. İnşallah böyle bir felaketi yaşamayız. Ama dilek ve temennilerden öte hepimizin bilimsel tedbirleri alması gerektiği bir konu. Mikro bölgeleme çalışmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta itibariyle arkadaşlarımız sahadaydılar ve ön çalışmalar tamamlandı. Projelendirmesi yapılan bu çalışma çok önemli. Şehrimizin dört tane noktasında özellikle deprem öncesindeki meteorolojik ve jeolojik meydana gelen değişikliklerin ölçümlenmesi ve bunun neticesinde bir öngörüde bulunup vatandaşlarımızın bölgenin duyurulması noktasında ciddi bir çalışma. 2 istasyonumuzu tamamladık. Bir hafta on gün içerisinde kalan 2 istasyonumuzda tamamlayarak bölgede tam bir bilimsel çalışma gerçekleştirmiş olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımız inşallah bilimsel olarak geliştirmiş şekilde devam edecek" dedi.

Şu ana kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Silivri Belediyesi, Akhisar Belediyesi gibi bir çok belediyenin de proje yürütmekte olduğunu ve artık Nazilli Belediyesi’nin de bu projede yer aldığını belirten DOHAD Başkanı Fuat Agalday; "Toygar Mahallemize kurduğumuz deprem ölçüm istasyonundan veri alımına başlanması sonrasında Kestel, Hasköy ve Bekirler’e de kurulacak istasyonlar ile 4 noktadan Nazilli’den geçen faylar 7 gün 24 saat takip altına alınmış olacak. Bu istasyonlarla olası büyük bir depremden önce veriler almayı umut ediyoruz. Bu istasyonlardan biz sadece Nazilli’de değil bütün ege bölgesi ve Türkiye’de yaymaya çalışıyoruz. Sağolsun başkanımız Kürşat Bey konuya verdiği önemle birlikte Nazilli’de 4 tane istasyonu kurmamıza vesile oldu. İnşallah istasyonların Nazilli halkına ve bölgeye çok büyük katkısı olacaktır" diye konuştu.

Yapılan hizmetlerden dolayı mahallesi adına teşekkür eden Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ise "Sadece köyümüz için değil Nazilli için bu bölge içinde çok iyi bir çalışma. İnşallah kullanılmasına gerek duyulmaz ve yıkıcı depremler yaşamayız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde kurulan istasyonlardan elde edilecek veriler belediye, bilim insanları ve araştırmacı kurumlar ile açık olarak paylaşımısağlanacak.