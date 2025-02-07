Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘6 Şubat Depremleri Anma ve Farkındalık Etkinliği’ kapsamında ilkyardım ve yangın farkındalığı eğitimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, eğitim faaliyetlerinin öneminden söz ederek eğitmenlere ve ekiplere teşekkür etti. Tetik: "Sizler var olduğu sürece bizler her türlü afet ve olaya hem hazırlıklı olacağız hem de muhtemel afetlerde daha az zarar görmüş olacağız" dedi.

Nazilli Belediyesi hizmet binası Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikte ilkyardım ve yangın farkındalık konuları işlendi. Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yıldıray Topaloğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Kuru ve Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum (NAFAD) Biriminde görevli Sağlık Bakanlığı İlkyardım ve Afet Farkındalık Eğitmeni Uzay Tok, eğitimlere katılanlara önemli bilgiler verdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlikte günlük hayatta karşılaşabilecek yangın çeşitleri ve müdahale yöntemleri ile birlikte ilk yardım yöntemleri anlatıldı.

"Dünya var oldukça, bizler yaşadıkça 6 Şubatlar bir şekilde olacak"

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Bugün burada Nazilli halkımızla beraber eğitim açısından güzel bir gün olmasına rağmen 6 Şubat depremlerinin 2. yılını andığımız bir gün olması nedeniyle hüzünlendiğimiz bir gün. Dünya var oldukça, bizler yaşadıkça 6 Şubatlar bir şekilde olacak. Özellikle deprem bölgesi olan bizim bölgemizde bir şekilde olacak. Hafif olacak, ağır olacak, ama olacak. Bundan korkmamak lazım. Nazilli başta olmak üzere tüm Türkiye olarak bizlerin bu eğitimleri yapması gerekiyor. Bir taraftan 6 Şubat’ın hüznünü yaşarken diğer taraftan da 6 Şubat bize çok şey öğretti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz başta olmak üzere Nazilli Belediyesi ekiplerimiz, arama kurtarma, sağlık, TRAC, Kızılay gibi STK ekiplerimizle birlikte ‘başımıza bir felaket gelirse ne yaparız’ düşüncesiyle eğitimlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımız burada, ‘felaketleri yaşamadan nasıl tedbirler alırız, yaşadığımızda da nasıl en az düzeye indirebiliriz’ çok özverili bir çalışma ve uygulamalı anlatımla Nazilli halkımıza gösterdiler. İnanılmaz bir eğitimdi. Emeği geçen tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum ve emeklerine sağlık diyorum" dedi.

Etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçede görev yapan arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.