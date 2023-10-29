Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Tebrikat töreni ile başlayan etkinlikler ilçe stadında gösterilerle doruğa ulaşırken Cumhuriyet Yürüyüşü ile sokaklar adeta kırmızı beyaza büründü.

Nazilli’deki kutlamalar ilk olarak 28 Ekim günü çelenklerin sunumu ile başladı. 29 Ekim sabahı başlayan kutlama programlarında ilk olarak Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra ilçe stadında devam eden etkinliklerde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan gösteriler sunuldu. Törende ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Şiirlerin okunmasının ardından mehter, karma bando, halk eğitimi merkezi zeybek ekibinin karma gösterisi ve diğer gösterilerin ardından geçit resmi gerçekleştirildi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, stadyumdaki törenlerde günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 100. yılında büyük bir coşku içerisinde olduklarını ifade ederek “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk Milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare’ olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişimizin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü idrak etmenin ve ikinci asrına adım atmanın coşkusu ve mutluluğu içindeyiz. Tarihi şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun, istiklal mücadelesini vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 99. yıldönümü hepimize kutlu olsun” dedi.

Kaymakam Arısoy’un konuşmasının ardından okullarda yapılan kompozisyon, şiir, resim yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Mehter gösterisi, Halk Eğitim Merkezi Karma Halk Oyunları ekibi gösterisi, jimnastik gösterisi, “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu oratoryo gösterisi ve ilçedeki okullarının gösterisiyle stadyumdaki törenler sona erdi. Stadyumdaki törenin ardından Kaymakam Sedat Sırrı Sarısoy ve beraberindeki protokol üyeleri ve programa katılan okullar Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar gerek sokaktan, gerek arabalardan gerekse evlerinin balkonlarından 100’ncü yıl coşkusuna ortak oldu. Tüm şehir Cumhuriyet’in 100 yıl coşkusunu evlerine ve araçlarına bayraklar asarak gösterdi. Nazilli caddeleri kırmızı beyaz renklere bürünerek adeta bayrak rengini aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına ise Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, siyasi parti temsilcileri, gaziler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.