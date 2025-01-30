Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi için ilçe genelindeki çocuk oyun alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapacak.

Son yıllarda yaygınlaşan el, ayak, ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonlara karşı önlem almak amacıyla oyun parklarında detaylı çalışma yapılacak. Çalışmalar, 31 Ocak Cuma günü saat 14.30’da başlayacak ve ilçe genelindeki tüm oyun gruplarında devam edecek. Belediye yetkilileri, Atatürk ve 23 Nisan Parkı’ndan başlayacak çalışmalar sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve çocukların oyun alanlarından uzak tutulması konusunda uyarıda bulundu. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çocukların sağlığını korumaya yönelik bu tür uygulamaların düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.