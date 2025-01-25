Nazilli Belediyesi tarafından öğrencilere sömestr hediyesi olarak organize edilen ’Arkadaşım Ben Geldim’ isimli çocuk tiyatrosu, öğrencilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Nazilli Belediyesi’nin ara tatil etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak dağıttığı tiyatro biletleriyle çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Ünlü oyuncular Gülnihal Demir ve Nuri Yiğit’in sahne aldığı ’Arkadaşım Ben Geldim’ adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu, 23-24 Ocak tarihlerinde Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, çocukların tiyatro sevgisini artırmayı hedefleyen oyun, ailelerden de büyük beğeni topladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın sanata olan ilgisini artırmayı ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladığımız bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük ödül. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" diyerek oyunculara çiçek takdim etti.