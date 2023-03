8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Nazilli Belediye Başkanı Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Nazilli E Tipi Cezaevi Müdürü Hasan Elpe’nin ev sahipliğinde kadın hükümlü ve tutuklular ile cezaevi personellerini ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Nazilli Belediye Başkanı Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Nazilli E Tipi Cezaevi Müdürü Hasan Elpe’nin ev sahipliğinde kadın hükümlü ve tutuklular ile cezaevi personellerini ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu.

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Cezaevi Savcısı Ali Okur, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Bahattin Sevim ve Nazilli Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Erdoğan Dilbaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nazilli E Tipi Kapalı- Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti.

Cezaevi Müdürü Hasan Elpe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, görevli personele ve kadın mahkumlara çiçek takdim edildi.

İçinde bulunduğumuz dönemde 8 Mart’ ın bir kutlama değil farkındalık teması ile anılması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt; “Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan beyefendinin Ankara programları dolayısıyla bugün cezaevi ziyaretlerimizi bizler gerçekleşiyoruz. Bu yıl maalesef farklı duygular içinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yaşıyoruz. On binlerce kişinin yaralandığı 50 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği, birçok ailenin hayatını farklı ortamlarda konumlandırmak zorunda kaldığı depremin üstünden yaklaşık 1 ay zaman geçti. Görüyoruz ki böyle bir afet zamanında bile haneyle ilgili temel ihtiyaçların karşılanmasında ve çocuklarımızla ilgili sorumluluklar daha çok kadınlarımızın omuzlarında. Toplumun her yapı taşında var olan kadınlar olarak bizler her zamankinden daha fazla insani değerlerimize odaklanarak fark edilmek için değil fark oluşturmak için çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızla birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde farkındalık oluşturmamız gerektiğine inanıyor, Nazilli Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum” dedi.