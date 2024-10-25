Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen bölge tatbikatı başarıyla gerçekleştirilirken Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum ekibi çalışmalarıyla göz doldurdu.

Aydın merkezli 7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem senaryosu kapsamında 17 ilçede tatbikat düzenlendi. Yapılan bölgesel tatbikat senaryosu gereği, Nazilli’de yer alan üç enkazda arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü. Nazilli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nazilli Afet ve Acil Durum (NAFAD) ekibi, Yeni Mahalle 225 Sokak’ta bulunan enkaz çalışmalarında büyük bir özveriyle görev aldı. Tatbikat senaryosuna göre, NAFAD ekibi gerçekleştirdikleri enkaz çalışmaları sonucu iki yaralıyı kurtarırken, iki vatandaşın ise yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ekip, afet anında sergiledikleri hızlı ve etkili müdahale ile dikkatleri üzerine topladı. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, tatbikatı yerinde takip ederek NAFAD ekibinin çalışmalarını yakından izledi. Başkan Tetik, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının önemine değinerek, Nazilli’de afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturma yolunda adımlar atıldığını belirtti.

NAFAD’ın tatbikattaki performansından gurur duyduğunu ifade eden Başkan Tetik, ekibin daha da gelişmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi ve tatbikatta görev alan tüm ekibi tebrik etti. Gerçek zamanlı olarak 24 saat boyunca yürütülen tatbikat, yerel yönetimlerin ve kurtarma ekiplerinin afetlere karşı hazırlıklı olmasının, vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.