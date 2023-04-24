Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde işbaşı eğitimlerinin 4.sü Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız koordinesinde yapılan eğitimde Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü mühendisleri aynı zamanda yangın uzmanları Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan eğitim verdi. İşbaşı eğitimine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme şefleri, orman muhafaza memurları, arazöz operatörleri ve yangın söndürme işçileri katıldı. Yaz sezonu öncesi eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.