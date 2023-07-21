Aydın’ın Nazilli ilçesinde araç kiralam işi yapan işletmelere yönelik polis tarafından uygulama yapıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren 46 adet rent a car işi yapan işyerine uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 2 işyerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edilirken, 1 işyerinin ise kiraladığı araçların bir kısmını araç-kayıt sistemi olan KABİS e kayıt etmediği tespit edildi. İşyerleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmaya devam ettiği öğrenildi. Nazilli polisinin bu tür uygulamalara aralıksız devam edeceği öğrenildi.