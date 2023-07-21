Aydın’ın Nazilli ilçesinde araç kiralam işi yapan işletmelere yönelik polis tarafından uygulama yapıldı.

Didim Belediyesi’nden KPSS’ye girecekler için ücretsiz otobüs Didim Belediyesi’nden KPSS’ye girecekler için ücretsiz otobüs

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren 46 adet rent a car işi yapan işyerine uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 2 işyerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edilirken, 1 işyerinin ise kiraladığı araçların bir kısmını araç-kayıt sistemi olan KABİS e kayıt etmediği tespit edildi. İşyerleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmaya devam ettiği öğrenildi. Nazilli polisinin bu tür uygulamalara aralıksız devam edeceği öğrenildi.