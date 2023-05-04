Aydın’da havaların ısınmasıyla birlikte piknik dönemi de başladı. Kış mevsimi dolayısıyla aylardır evlerden çıkmayan ve baharın tadını kırlarda çıkarmak isteyenler için Nazilli İsabeyli’de hizmet veren Doğa Beach Restaurant adrese teslim kebap servisi dönemi başlattı. Doğada hoşça vakit geçirmek isteyip mangalla uğraşmak istemeyenlerin kebapları bundan sonra attıkları konuma gelecek.

Bu yıl kış mevsiminin geç gelip geç gittiğini belirten 40 yıllık kebap ustası Muharrem Akçay, "Geçtiğimiz yıllarda Nisan ayı ile birlikte piknik sezonu başlardı. Bu yıl havalar geç soğudu ve bahar mevsimi de geç geldi. Aydın’da yaygın bir piknik ve kebap kültürü var. Ancak pek çok kişi yorgunluğu ve yoğun uğraşı nedeniyle kebap keyfi yaşayamıyor. İsabeyli Mahallesi Yeşildere Mevkiinde geçtiğimiz yaz hizmete giren firmamızda bu yıl yaz sezonu boyunca piknikçilerimize de sıcak kebap hizmeti vereceğiz. Bölgeye yakın alanlarda piknik yapanlara istediği takdirde belirtikleri konuma kebap servisi yapacağız. Bu hizmetimiz ikametlere de paket servisi olarak yaygınlaşacak" dedi.