Aydın’ın Nazilli ilçesinde araması olan şahıs jandarma ekiplerinden kaçamadı, yapılan operasyonda 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Nazilli ilçesi Sevindik Mahallesi’nde hakkında yakalama kararı olan O.K. için operasyon düzenledi. Şahsa yönelik gerçekleştirilen arama ve yakalama faaliyeti çerçevesinde O.K. yakalanırken, yapılan aramada 20 kilogramlık karton kutular içinde 36 kutu toplam 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.K. hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.