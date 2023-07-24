Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, ilçe merkezinde 7 adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda yüklü miktarda esrar maddesi, tüfek, tabanca , kenevir ve kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği ele geçirildi. 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ilçe genelinde uyuşturucuya geçit vermeyen Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde son 1 haftada yaptığı operasyonlarda, 1 kilo 500 gram esrar, 55 adet Hint keneviri bitkisi, 70 gram kimyasal uyuşturucu madde türevi, 120 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda ise uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. 27 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 1 şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.