Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘6 Şubat Depremleri Anma ve Farkındalık Etkinliği’ yapılacak.

Bugün saat 20.30’da Nazilli Belediyesi hizmet binası bitişiğindeki Mehmet Yüzügüler Nikah Salonunda düzenlenecek olan etkinlikte ilkyardım ve yangın farkındalık konularının işleneceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, tüm ilçe halkını davet etti. Başkan Tetik: "Afet ve Acil Durumlara karşı bilinçli ve dirençli bireyler olabilmek için önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Günlük hayata karşılaşabileceğimiz yangın çeşitleri ve müdahale yöntemleri ile birlikte ilk yardım farkındalık eğitimi de yapılacak. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak ve afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediğimiz yangın ve ilk yardım müdahaleleri konulu seminere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Afet ve Acil Durumlara karşı bilinçli ve dirençli bireyler olabilmek için bu önemli etkinlikte buluşalım" dedi.

Eğitime katılanlara Katılım Belgesi verileceği belirtildi.