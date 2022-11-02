TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor’un çeşitli kategorilerindeki altyapılarında eğitim gören ve öğlen yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırılan altyapı oyuncularından 37’si taburcu edildi, 9’unun tedavisi devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor’un çeşitli kategorilerindeki altyapılarında eğitim gören ve öğlen yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırılan altyapı oyuncularından 37’si taburcu edildi, 9’unun tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Belediyespor altyapısında eğitim gören ve aynı zamanda Nazilli’de eğitim hayatlarına devam eden altyapı futbolcuları dün tesislerde hazırlanan öğlen yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetlerinin artması sonucu 46 futbolcu tesislerden alınarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan futbolculardan 37’si tedavilerinin ardından taburcu olurken, 9’unun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tesislere gelerek yemeklerden numune aldı.

“Zehirlendiğimizi öğrendik”

Hastanede tedavisi devam eden Nazilli Belediyespor U-17 oyuncusu Ali Bardaktaş, “Öğle yemeği için okuldan gelmiştik. Öğle yemeğinde tavuk, makarna, yoğurt vardı. Hepsinden yedik. Akşam saatlerinde okuldan çıkarken birkaç arkadaşımızda bulantı vardı. Bulantılar bizde de olmaya başladı. Hocalarımıza söyledik, hastaneye geldik. Zehirlendiğimizi öğrendik” dedi.

“Biraz sarsıldık bu durumdan”

U-15 futbol takımı oyuncularından Berk Cemal, “Öğlen okuldan geldiğimiz zaman yemiştik. Turşunun da tadı kötüydü. Akşam yemeği öncesi herkesin midesi bulanıyordu. Açlıktan zannettik. Fakat yemekten sonra da devam edince, şüphelendik ve durumu hocalarımıza bildirdik. Hastaneye yatırdılar ve zehirlendiğimizi öğrendik. Tavuk vardı, makarna vardı soğuktu. Bazı arkadaşlarım taburcu oldu. Tek ben kaldım arkadaşlarım arasında. Kendimi iyi hissediyorum ama biraz sarsıldık bu durumdan” diye konuştu.

Hastanede tedavileri devam eden oyuncuları Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Necati Akkaya ve hastane yönetimi ile birlikte ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise, “Şu anda 9 arkadaşımız hastanemizde yatıyor. Kontrolleri ve sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çok fazla emek veriliyor. Hayati tehlikeleri söz konusu değil. Bizi sevindiren yegane tarafı budur. Gelmiş geçmiş olsun, ilimizdeki diğer benzer olaylar da söz konusu. Bununla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ve biz idari olarak gerekli tahkikatı başlattık. Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır” açıklamasında bulundu.