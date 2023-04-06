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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından toplam 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.B.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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