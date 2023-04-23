Aydın’ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 103. yıldönümü şenliklerle kutlandı.

Nazilli İstasyon Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Sümerpark alanında devam etti. Törenlere Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için okullar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmasında ve İlçe genelinde düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası bilgi yarışmasından derece alan öğrencilere madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Daha sonra öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Çifte bayram sevinci yaşadıklarını ifade eden Müdür Şimşek çifte bayram sevinci yaşandığını hatırlatarak “1919’da Samsun’da başlaya aziz milletimizin kurtuluş mücadelesi milli iradenin temsil edildiği 23 Nisan 1920 günü TBMM’nin açılmasıyla zafere ulaşmıştır. 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanıyla sonuçlanarak Türk Milleti’nin ufku açılmıştır. Bayramlarımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz millet olarak sevinçte ve hüzünde bir olduğumuz günlerdir. Bugün de bizlere bu cennet vatanı canları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşımak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak en temel görevimizdir. Milletimiz için bir dönüm noktası olan bu tarih aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sevgili çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bizlere bu büyük gururu yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” dedi.