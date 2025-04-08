Nazilli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 23 Nisan Okullar Arası Futbol Turnuvası, açılışla başladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 23 Nisan Okullar Arası Futbol Turnuvası’nın açılış törenine katıldı. Nazilli Belediyesi Esat Ergüler Spor Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyona ilçedeki 15 okuldan yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Turnuvanın ilk gününde 8 takım sahaya çıkarak kendi aralarında kıyasıya mücadele etti. İki hafta sürecek olan turnuvanın final karşılaşması ise 21 Nisan Pazartesi akşamı saat 21.00’da gece maçı olarak oynanacak. Finalin ardından şampiyon takım kupa ile ödüllendirilecek.

Nazilli Belediyesi olarak bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Tetik, "Çok daha güzel etkinlikleri hep birlikte yapacağız. Şuna emin olun, spor yapan kişinin kötü alışkanlıkları olmaz. Bizler de sizin yaşlarınızda sporla yakından ilgilendik. Öğretmenlerimizle final maçı öncesi biz de kısa bir maç yapalım diye konuştuk. Hatta ileride şampiyon olan takımla maç da yapabiliriz. Bu yaptığımız programların daha da geliştirilerek devam etmesini istiyoruz. Sizlerin sporla alakalı tüm taleplerinizle bizzat ben ilgileneceğim. Ben sporu ve onun hayatımıza kattıklarını çok seviyorum. Bu nedenle sizlerden isteğim bu konularda bizlere projelerle gelin, ’hayata geçirelim’ deyin. Bizler de her zaman sizlerin yanında olmaya devam edelim. Sizler sporda mücadelenizi sürdürün, sonucun bir önemi yok. Hepinize başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum" dedi.