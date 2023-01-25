Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu ve Yetenekli Engelsizler Komedi Tiyatrosu yarıyıl tatilinde 2 ayrı tiyatro oyunuyla seyircilerle buluşacak.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu ve Yetenekli Engelsizler Komedi Tiyatrosu yarıyıl tatilinde 2 ayrı tiyatro oyunuyla seyircilerle buluşacak.

Engelli şahısları topluma kazandırmak için 2007 yılında kurulan Yetenekli Engelsizler Komedi Tiyatrosu (YEK), ‘Ne Haliniz Varsa Gülün’ tiyatro oyunuyla 27 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Belediye Tiyatro Salonu’nda seyircilerin karşısına çıkacak.

Fransız Oyun Yazarı Moliere tarafından 17’nci yüzyılda kaleme alınan, Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğunca geçtiğimiz Aralık ayında sahnelenen ve büyük beğeni toplayan ünlü tiyatro oyunu ‘Cimri’ ise yoğun talep üzerine 3 Şubat Cuma günü saat 20.00’de 2’nci kez sahnelenecek.

Yönetmen Mukaddes Yüksel’in yeniden düzenlediği oyunda; Nurşen Osanç, Ender Çetin, Egehan Kozlarlı, Canan Çengelci, Ertan Tonbak, Selin Yüksel, Latif Akgün, Abdullah Köner, Ali İhsan Karakaya, Emre Grep, Atife Yeşiltepe ve Cihan Tarhan rol alacak.

Tüm sanatseverleri tiyatro oyunlarını izlemeye ve oyunculara destek olmaya davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Hem yetişkinler hem de çocuklarımız için dolu dolu bir program hazırladık. İki oyunumuz da ücretsiz olarak sahnelenecek. Nazilli Belediyesi olarak sanatın gelişmesi, sanatçının desteklenmesi ve özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın sanata özendirilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Bu programların artarak devam etmesi için faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.