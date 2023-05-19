Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Nazilli’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk heykeline İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin konulmasının ardından, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinden Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni Barış Durmuş Yener, Gençliğin Ata’ya Cevabı’nı Yunus Efe Türkar, günün anlam ve önemine uygun şiirleri ise Sunay Geğen ve İrem Koyuncu okudu. İlçedeki okullarda çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin madalya, hediye ve belgeleri protokol üyelerince verilmesinin ardından “Gençlik Yürüyüşü” yapıldı.

İstasyon Meydanında başlayan yürüyüş 19 Mayıs Bulvarı, şehir stadyumu ve Atatürk Bulvarı’ndan devam ederek Nazilli Belediye Meydanında son buldu. Ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüş boyunca halkı selamlayan protokol üyeleri ve öğrencilere halk coşku ile alkışlayarak eşlik etti. Program Nazilli Belediye Meydanında minikler tarafından sunulan jimnastik gösteriylesonbuldu.