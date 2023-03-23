Aydın’ın Nazilli ilçesinde belediye tarafından üreticiye destek olmak amacıyla hayata geçirilen projede 3. etap tamamlanırken, 16 mahallede 10 bin incir fidanı dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından üreticiye destek olmak ve verimliliği artırmak amacıyla başlatılan fidan dağıtım çalışmalarının 3’üncü etabı tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Durasallı, Güzelköy, Yalınkuyu, Kestel, Demirciler, Kozdere, Haydarlı, Ketenova, Ovacık, Kahvederesi, Aşağı Yakacık, Kocakesik, Gedikaltı, Gedik, Bayındır ve Ketendere mahalleleri olmak üzere toplam 16 mahallede 10 bin 750 incir fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Fidan dağıtım kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür etti.

3. etap dağıtım çalışmasının tamamlanmasına ilişkin konuşan Başkan Özcan, “16 mahalleye 10 bin 750 adet incir fidanını daha ulaştırarak Nazillili üretici hemşehrilerimize 30 bin incir fidanını dağıtmış olduk. Bu projemizin amacı fidanlarımızın üreticimiz, çiftçilerimiz tarafından yıllar içerisinde yetiştirilip Nazilli ekonomisine fayda sağlamasıdır. Hemşehrilerimizi her alanda desteklemeye, yanında olmaya devam edeceğiz. Proje çerçevesinde emeği geçen ekip arkadaşlarıma, mahalle muhtarlarımıza vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.