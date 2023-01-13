Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı içerisinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 539 işletmeye kanuni işlem uygulandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı içerisinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 539 işletmeye kanuni işlem uygulandı.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında halkın sağlık ve huzurunu korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Kamuya ait alanlarda gerçekleşen işgal, rahatsız etme gibi suçlar çerçevesinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştiren ekipler, 2022 yılında toplam bin 539 işletmeye kanuni işlem uyguladı. İşyeri ruhsat denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, 2022 yılında sanayi bölgesinde 284, şehir merkezi ve çevre mahallelerde ise bin 255 işletmeye ruhsatsızlıktan işlem uyguladı. Ayrıca yapılan denetimler sonucu canlı müzik izin belgesi olmadan faaliyet gösteren 7 işletmenin Canlı Müzik İzin Belgesi alması sağlandı.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa, planlı ve plansız olarak denetimlerin sürdüğünü dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü birlikte Nazillimiz genelinde yine halkın sağlık ve huzurunu korumak amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2022 yılında başarılı bir çalışma yürüttük. 2023 yılında da bu başarımızı daha ilerilere götürmek için ekiplerimiz sahada 7 gün 24 saat aktif bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 520 işyerine ruhsat ve 971 vatandaşımıza ise maddi destek sağladık. Ayrıca Zabıta Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye, akülü sandalye ve protez yardımlarımız yapıldı. Çarşı bölgesinde 288 işletmeye yönelik işgaliye çalışması yapıldı. Çalışmalarından dolayı hem müdürümüze hem de zabıta personeli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, şikayetlerin anında değerlendirildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek Nazilli Belediyesi’ne teşekkür etti.