Aydın’ın Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Nazilli ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan R.D. isimli şüpheli şahıs yapılan detaylı çalışma sonucu yakalandı. Yine "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.G. isimli şüpheli şahıs yapılan detaylı çalışma sonucu yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.