Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye daha önce iki yardım aracı gönderen Nazilli Adliyesi yardımlarına devam ediyor.

Daha önce 2 adet konteyner, temel gıda ürünleri, giyecek, battaniye, su, çocuk bezi ve bebek maması gibi acil ihtiyaçların giderilmesi için yardımda bulunan Nazilli Adliyesi, bu kez de Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’nun teyit edilmiş ihtiyaç listelerinden yola çıkarak bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde Nazilli Adliyesi personeller, uzlaştırmacılar ve uzlaşma dosya gelirleri ile toplanan ramazan gıda paketleri, hijyen malzemeleri, su, çocuk bezleri, çocuklara bayram şekerleri tıra yüklenerek depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a gönderildi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için topyekün bir çalışma yürüten Nazilli Adliyesi yardımların gelmesiyle tır ve kamyonlar yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edeceğini belirten Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, “Nazilli Adliyesi ailesinin milleti adına attığı bir adımı daha sizinle paylaşmaktan buruk da olsa onur duyarım” dedi.