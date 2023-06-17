Sosyal belediyecilik hizmetleriyle de adından söz ettirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi; Nazilli Uğur Mumcu Parkı’nda hizmet verecek olan Park Kafe’yi 19 Haziran Pazartesi açıyor.

Vatandaşlar, böyle bir hizmet verileceği için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Haftanın her günü hizmet verecek olan Park Kafe’nin vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenirken sosyal tesis sayısını artırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de açacağı yeni tesis ile her yaş grubundan Nazillili vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.