Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Harpasa Antik Kenti ve çevresinde arkeolojik yüzey araştırmalarının başlayacağını müjdeledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Prof. Dr Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Doç Dr. Sedat Akkurnaz, Doç. Dr. Emrah Köksal Sezgin, Öğretim Gör. Dr. Ali Yaşar, Öğretim Gör. Aytekin Kalkan ve Uzman Arkeolog Yusuf Çorbacıoğlu ile makamında bir araya gelerek Harpasa Antik Kenti’nde başlayacak olan kazılarla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan antik kent ve çevresinde çalışmaların en kısa sürede başlayacağını müjdeleyen Başkan Özcan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız’dan gerekli izinlerimizi aldık. Nazillimizin önemli tarihi noktalarından biri olan Harpasa’da yıllardır beklenen araştırmalar kıymetli hocalarımız tarafından gerçekleştirilecek. İonia, Lydia ve Firigya bölgelerini Güney Karia bölgesine bağlayan vadi üzerinde yer alan Harpasa Antik Kentimiz Pamukkale Üniversitesinden Ögretim Görevlisi Dr. Ali Yaşar başkanlığındaki bir ekip tarafından yapılarak arkeolojik yüzey araştırıyla gün yüzüne çıkacak. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Pamukkale Üniversitesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Harpasa Antik Kenti tarihçesi

Harpasa (Arpasa) Antik Kenti, Aydın İli, Nazilli İlçesi, Esenköy sınırları içerisinde yer almış yüksekçe bir tepe üzerine kurulu olan eski bir Karya kentidir.

Kentin tarihin deki en önemli olaylardan biri I.O. 229 ya da 228 yılında Bergama Krallık ordusu ile Selevkos’ların çayın kıyısında yaptıkları savaştır. Harpasa kentinin Roma dönemi’nde bastığı bazı paralar üzerinde ırmak ‘tanrısı Arpassos’u canlandıran kabartmaların da bulunması kentin kenarında ki akarsuyun kent yaşamı için ne derece önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.[1] Kent tarihindeki en önemli olaylardan biri İ.Ö. 229 ya da 228 yılında Bergama Krallık ordusu ile Selevkos’ların çayın kıyısında yaptıkları savaştır. Milattan Önce 6’ncı yüzyılda inşa edilmiş kent surlarının sadece bir bölümü ayakta kalmıştır. Antik kent tiyatrosu eski surların dışında olup oturma sıraları gözükmektedir. Ören yeri araştırma kazılarında tespit edilen Bizans Dönemi’nde kullanılan Akropolis Arkaik Dönem tapınağı bulunmaktadır. Antik yerleşim Harpasa araştırmalarında ayrıca Agora olduğu düşünülen alanda yapılan kazılar neticesinde Hellenistik Dönem’e tarihlenen bosajlı taşlardan inşa edilmiş üç oda tespit edilmiştir. Bu odaların işlevsel olarak arazideki eğimden kaynaklanan toprak kaymasını engellediği düşünülmüştür. Roma Dönemi’nde ise bu odalar doldurulup üzerlerine tonozlu bir yeraltı galerisi getirilerek dikdörtgen planlı gösterişli bir yapı inşa edilmiştir. Antik kent kuzey kısmındaki yapının kentin merkezinde olması ve tiyatroya olan yakınlığı muhtemelen agora ya da forum olması gerektiği düşünülmüştür. (Antik yerleşim Tiyatrosu tepede, eski kent surunun dış kısmında Esenköy’e bakan yamaçta yer almaktadır.) Tiyatro basamaklarının bir kısmından 2 bin 500 kişilik bir kapasitesi olduğu düşünülmektedir.