Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Nazilli Belediyespor sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu.

Stat: Nazilli

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Barış Sun, İbrahim Ethem Potuk

Nazilli Belediyespor: Canberk, Serhat (Dk.67 Fırat), Onur Hüseyin (Dk.46 Barış), Yakup Emre (Dk.86 Fahri Yağız), Anıl (Dk.82 Efecan), Ekin, Yunus Emre, Tibet (Dk.82 Hüseyin Cihan), Muhammet Tayyip, Güney, Berkant

Efeler’de KOM ekiplerinden başarılı operasyon Efeler’de KOM ekiplerinden başarılı operasyon

Hacettepe 1945 SK: Ebrar, Fatih, Ataberk, Berat (Dk.58 Muhammet Furkan), Osman Emirkan (Dk.76 Abdullah), Batuhan, Murat, Bayram Can, Emre Can (Dk.46 Tunahan), İbrahim Baran (Dk.46 Hakan), Efe Serdar (Dk.46 Furkan Ünsal)

Sarı kart: Onur, Serhat (Nazilli Belediyespor) - Fatih, Murat, Muhammet Furkan (Hacettepe 1945 FK)

Goller: Dk. 54-78 Fatih Karslı (Hacettepe 1945 FK)

Kırmızı kart: -