Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Nazilli Ticaret Odası seçimleri sonuçlanırken, mevcut başkan Nuri Arslan güven tazelerken 3’üncü kez başkan seçildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen Nazilli Ticaret Odası seçimleri sonuçlanırken, mevcut başkan Nuri Arslan güven tazelerken 3’üncü kez başkan seçildi.

Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin seçim takvimini açıklamasının ardından, Nazilli Ticaret Odası’nda seçim heyecanı yaşandı. Mevcut başkan Nuri Arslan ve Erol Karakuş olmak üzere iki adayın listesi sandıkta yarıştı. Nazilli Ticaret Odası hizmet binasında sabah saat 09.00 itibari ile başlayan seçimlerde Nuri Arslan mavi, Erol Karakuş ise beyaz liste ile üyelerden destek istedi. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından açılan sandıktaki oylar sayıldı. Seçim sonuçlarına göre mevcut başkan Nuri Arslan güven tazeleyerek 3’üncü kez başkanlığa seçildi. Seçim sonunda konuşan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.