Aydın’ın Nazilli ilçesi Ticaret Odası Yönetimi ilçelerde bulunan üyeleri ile buluşma toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Hafta sonunda Karacasulu üyeleri ile bir araya gelen oda yönetimi, sorunları ve talepleri yerinde dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Afrodisias Antik kentinin bulunduğu Geyre Mahallesindeki restoranda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya; Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz ve Ticaret Odasına kayıtlı üyeler katıldı.

Karacasu’yla ilgili sorun ve taleplerini iletme fırsatı bulan oda üyeleri, oda yönetiminde teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan etkinlikte ilçede 20 yılın üzerinde oda üyesi olarak hizmet verenlere teşekkür belgesi verildi. Ticaret Odası temsilcileri ile üyelerinin bir araya geldiği toplantıda; 2013 yılından bu güne kadar yapılan oda faaliyetleri, hayata geçirilen projeler, Nazilli İl Olsun Platformu çalışmaları, Karacasu bölgesine özgü yerel ürünlerle ilgili coğrafi işaret çalışmaları ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odası’nın üye odaklı hizmet vermeyi maksat edinen bir kurum olduğu, mevzuattan kaynaklanan yasal sorumlulukların yanında faaliyetlerin tamamının üyelerin talep ettiği iktisadi ve sosyal hususlardan oluştuğu anlatıldı.

“Göreve geldiğimizden bugüne sorunların çözüm odağı olduk”

Bölge odası hüviyetinde hizmet veren odanın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı özelliklere sahip ilçelerden oluşan sorumluluk alanı içinde yönetim kurulunun tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Nazilli Ticaret Odası olarak sizlerin ihtiyaçları ve talepleri dahilinde faaliyet gösteriyoruz. 2013 yılından bu güne kadar birçok sorunun çözümüne katkı sağladık. Gerçekleşmesi için çalıştığımız, her platformda yetkililere iletilen konuların başında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnaf kefalet kredisi benzeri bir finans sistemi gelmektedir. Esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası tarafından tahsis edilen esnaf kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odası’na kayıtlı olanlar faydalanamamaktadır. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bu mağduriyetin giderilmesi için çalışıyoruz. Bölgemize özgü yerel ürünlerimizin gelecek nesillere vasıflarını yitirmeden aktarılmasını sağlamak için Coğrafi İşaret çalışmalarımız devam etmektedir. Üyelerimizin istek ve talepleri bizim birinci önceliğimizdir. Ancak sizlerden geri dönüş noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Belirli dönemlerde üyelerimize talep ve istek formları gönderiyoruz. Üyelerimizin bu formları doldurmalarını, isteklerini, beklentilerini veya işleriyle ilgili sıkıntılarını bize iletmelerini bekliyoruz. Maalesef çok az sayıda geri dönüş oluyor. Halbuki hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir. Yani biz 5 bine yakın üyesi olan bir Oda’nın faaliyet ve projelerini; bize dönüş yapan sadece 40 üyenin talep ve isteklerine göre belirlemeye çalışmamalıyız. Biz sorunlarınızı bilmeliyiz ki gerekli çalışmaları yapalım, sizlerin derdine derman olmaya çalışalım. Üyelerimizin aynı zamanda ihracatçı kimliği kazanmaları odamız yönetiminin önem verdiği hususların başında gelmektedir. İncir, kestane gibi ürünlerimizin dünyada muadili yok. Bu avantajı katma değere ve yüksek kazanca çevirebiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıda sırayla söz alan üyeler, kooperatif veya işletmeleriyle ilgili çeşitli ihtiyaç ve sorunlarını dile getirdiler. Özellikle GES projeleri, tütün fiyatlarının belirlenmesi, Sulama Destekleri, Genç Çiftçi projesi, Köye Dönüş Projeleri ve Karacasu Deri işletmeleriyle ilgili görüş ve önerilerini ifade ettiler. Toplantı, teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.