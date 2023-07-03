Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan K türü yetki belgesi işlemleri, 3 Temmuz’dan itibaren Nazilli Ticaret Odası (NTO) tarafından yapılabilecek. 2018 yılından itibaren Ulaştırma Bakanlığı ve TOBB nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda Nazilli Ticaret Odası (NTO), K1, K2 ve K3 belgeleriyle ilgili yetkili odalar arasına dahil edildi.

Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde yapılan görüşmeler sonunda Nazilli Ticaret Odası (NTO), yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık için gerekli olan K1, K2 ve K3 belgelerini veren yetkili odalar arasına dahil edildi. Nazilli Ticaret Odası’nın yetki alanı içindeki Nazilli, Buharkent, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde işyeri adresi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin K türü yetki belgesi işlemleri NTO tarafından yapılabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "2017 yılında yeni hizmet binasını tamamlayıp hizmete açtıktan sonra daha önce fiziki yetersizlikten dolayı yapılamayan bir çok konuda çalışmalara başladık. Bu yönde K türü belgelerin odamız tarafından verilmesiyle ilgili yetki başvurusu yaptık. Ancak geçen süre zarfında yaşadığımız küresel ekonomik kriz, kovid salgını, Kahramanmaraş Depremi gibi olaylar çalışmalarımızı olumsuz etkiledi. Tabi bazı yetki düzenlemelerinin hemen olmadığını belirtmekte fayda var. Sürekli olarak konuyu takip etmek, ilgililere hatırlatmak gerekiyor. K belgesi işlemleri için nakliye ve lojistik işi yapan üyelerimiz Aydın’a gitmek zorundaydı. Sayısal Takograf Kartı (Dijital Ehliyet) gibi K belgelerinin de Nazilli Ticaret Odası’nda verilebilmesi için biz de hiç umutsuzluğa kapılmadan bu konuyu takip ettik, sürekli talepte bulunduk. Üyelerimizden gelen taleplerin gerçekleşmesi amacıyla lobi çalışmaları yapıyoruz. Nazilli Ticaret Odası proje ve iş planlarını yaparken üyelerinin talep ve ihtiyaçlarını dikkate almaktadır. 2013 yılından beri üyelerimizin ticaret, hizmet ve sanayi ile ilgili sıkıntılarını tespit ettik ve dosya haline getirdik. Lobi çalışmalarımız sorunlar dosyasında yer alan konulardan oluşmaktadır. K belgeleri için yetki alınması da bu konulardan birisiydi. Nazilli Ticaret Odası’nın hizmetlerine bir yenisini eklediğimiz için mutluyuz. Nazilli Ticaret Odası, bölge odası hüviyetinde çalışmaya devam ediyor. Ülkemizin yoğun gündemi içinde bölgemize böyle bir imkanı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hizmeti üyelerimizin ayağına getirmiş olduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bu güne kadar yaptığımız çalışmaların üye menfaatleri çerçevesinde olmasına azami özen gösterdik. Üyelerimizin faydasına olmayan hiçbir çalışmanın içinde yer almadık. Bu vesileyle Nazilli Ticaret Odası’nın yetkilendirilmesi hususunda destek veren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile emeği geçen bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.