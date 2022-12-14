Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen fuar heyeti, fuar ve hazırlıkları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen fuar heyeti, fuar ve hazırlıkları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yurt içi fuar takviminde yer alan ve bu yıl 17-19 Aralık tarihleri arasında Nazilli Sümer Vakfı yararına gerçekleştirilecek olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi son durum değerlendirmelerinin konuşulduğu toplantı Nazilli Belediyesi Hangar Kafe Restoranda yapıldı.

Fuarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, açılış konuşmasını Fuar Organizatörü Mehmet Abdioğulları’nın yapmasının ardında sırasıyla Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, fuarın gerçekleştirileceği alan, fuarın amacı, Nazilli’ye sağlayacağı faydaları ve Nazilli Sümer Vakfı’nın öncülüğünde öğrencilere burs sağlanması konularında bilgilendirmede bulundu.

Nazilli için daha iyisini yapmak gerekiyordu

Nazilli için gün geçtikçe daha güzel atılımların yapıldığına vurgu yapan Başkan Özcan; “Tarım fuarı yapılıyor muydu evet yapılıyordu, Güzel etkinlikler oluyor muydu evet oluyordu. Ama daha güzelini yapmak gerekiyordu Nazilli için, daha iyisini yapmak gerekiyordu. Nazilli kaybettiği yılları geri kazanmak adına güzel atılımlar yapıyor. Bu atılımlarda katkı sağlayan başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Fuara çevre il ve ilçelerden de katılım olacak. Belediye olarak biz de stand açacağız ve Nazilli’ye has ürünlerimizi tanıtacağız. Nazilli’nin il olması noktasında güzel işler yapıyoruz. Bu güne kadar en profesyonel şekilde çalıştığımız bir proje oldu bu fuar. Emeği geçen her kese ve özellikle siz basın mensubu arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

Gelirin bir kısmı öğrencilere burs olacak

Bu fuarın Sümer Vakfı’nın himayesinde gerçekleşmesi bakımından güzel bir sürecin başlangıcı olacağının altını çizen Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy; “Sümer Vakfı 1981 yılında Sümerbank çalışanlarının çocuklarına burs vermek amacıyla kurulmuş bir vakıf. Sümer Vakfı ilçemizde tüm paydaşların bir arada strateji geliştirebileceği bir çatı örgüt haline gelecek ve bu fuarla kozasından çıkacak. Fuardan elde edilecek gelirin bir kısmı üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek. Umuyorum ki önümüzdeki senelerde çok daha farklı bir vizyonla ortaya çıkacak. Seneye çok daha farklı ve daha güzel organizasyonlar yapılacağına inanıyor ve bu organizasyona emek veren tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum ” dedi.

Cumartesi günü saat 14.00’de açılışı gerçekleştirilecek olan ve 3 gün sürecek fuara 71 firma 400 ürün konsepti ile katılacak.