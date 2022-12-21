Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirilirken, 4 gün süren fuarı 51 bin kişi ziyaret etti. Buharkent Belediye başkanı Mehmet Erol da fuarı ziyaret edenler arasındaydı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirilirken, 4 gün süren fuarı 51 bin kişi ziyaret etti. Buharkent Belediye başkanı Mehmet Erol da fuarı ziyaret edenler arasındaydı.

Nazilli Sümer Vakfı yararına gerçekleştirilen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı sona erdi. Nazilli Belediyesi Çok Katlı otopark içerisinde gerçekleştirilen fuarı ziyaret eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkentli firmaların yanı sıra kendisinin de mezun olduğu Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standını da ziyaret ederek bilgi aldı. Fuarı 51 bin kişinin ziyaret ettiğini ve tüm tarım sektörünün bu fuarda buluştuğunu belirten başkan Erol, fuarların bölge ekonomisini hareketlendirdiğini ifade etti.

İlk olarak Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar ve ekibini ziyaret eden Başkan Erol, stantta sergilenen projelerle ilgili bilgi aldı. 1984 yılında mezun olduğu okulundan gururla söz eden Başkan Erol: “Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarını gezdik. Birçok firmayı dolaştık. Bir Meslek Lisesi mezunu olarak fuara geldiğimizde tabi ki mezun olduğumuz okulun standını da gezdik. Çünkü ben 1984 yılında Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. O tarihlerde Nazilli Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde 3 sene okudum. Sonuçta bizim okulumuz. Okulumuzun fuarda stant açmaları beni gerçekten memnun etti. Gençlerimizle görüştük ve onların yaptığı şeyleri de inceledik. Çok güzel eserler ortaya koymuşlar ve çok başarılılar. Ben kendilerini, hocalarımızı ve müdürlerimizi tebrik ediyorum. Çok duygulandım. Çünkü benim okulum ve benimde 3 senem geçti bu okulda. İnşallah bir dahaki sefer okulumuzu da ziyaret etmek isterim. Gençlerimizin Allah yollarını açık etsin inşallah. Bölgemiz bir tarım ve sanayi kenti. Aydın, sanayi şehri olması yolunda önemli adımlar atmış bir şehir. Aydın önemli bir tarım şehri. Ürün yelpazesi açısından baktığımız zaman üretim kalitesi acısından rekor türler var. Baktığımız zaman bir tarım şehri tarım fuarlarının olması gerekiyordu. Nazilli’de olması gerekiyordu. Nazilli biliyorsunuz çok geniş bir alana sahip hem de bir nüfus potansiyeli var. Tarımsal üretim acısından da öyle ve bu fuarın çok zengin bir fuar olduğunu gördüm. Gerçekten şaşırdım. Burada gezmeyi de bitiremedik. Aslında daha geniş zaman gerekiyor. Buharkent’in de burada olması da bizi memnun etti. İnşallah her sene bunun daha içerikli olmasını arzu ederiz ve isteriz. Kaymakamımıza, belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü tarım fuarları yenilikleri görme şansını yakaladığımız ve herkesin buluşturulduğu yerler. Böyle önemli bir etkinliğe burada yer vermişler, destek olmuşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” dedi.