Nazilli Belediyesi ekipleri; Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in talimatlarıyla ilçe genelinde yolu yapılan ancak kaldırım çalışmaları eksik bırakılan noktaları tek tek tespit ederek faaliyetlere başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı lokasyonlarında yolları yenilenen ancak kaldırım çalışmaları tamamlanmadığından yayaların zor durumda kaldığı ve izolasyonu olmadığı için apartman ve bahçe duvarlarının zarar gördüğü noktaları bir bir tespit etti. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kaldırım taşı döşeneceğini ifade eden belediye yetkilileri, söz konusu çalışmaların trafikte yaya güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Söz konusu faaliyetlerin kısa sürede tamamlanması için tüm saha ekiplerinin koordineli olarak çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Nazillimizin en büyük problemlerinden biri ne yazık ki kullanılamaz durumda olan yol ve kaldırımlar. Biz bu sorunu çözmek için göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gerekli tespitlerin yapılması, hazırlıkların sağlanması ve çalışmaların başlatılması için programlı bir şekilde hareket ediyoruz. Günü birlik planlar yerine ayağı yere basan işler yapmak için gayret ediyoruz. Uzun yıllardır yapılmadığı için atıl bırakılmış, yürümesi imkansız olan ve su birikintileri nedeniyle apartman ve bahçe duvarlarına zarar veren kaldırım alanlarının yapılması için bugün itibariyle çalışmalara başladık. Nazillimize hayırlı olsun” dedi.