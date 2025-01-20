Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Şirinevler Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Mahalle Muhtarı Levent Issıer, yapılan hizmetle ilgili olarak, “Samimi belediyecilik bu şekilde oluyormuş, öğrendik. Başkan Tetik ve ekibi, sorunlarımızı hızlıca çözüme kavuşturdu. Mahallemizi pırıl pırıl yaptılar. Bu örnek çalışma için mahalle halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ekipler, mahalledeki sokak ve kaldırımları detaylı şekilde temizleyerek, çevre düzenlemesi yaptı.

Nazilli’nin her köşesine uzanacak hizmetlerle 2025 yılının dolu dolu geçeceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Şirinevler Mahallemizin çok uzun yıllardır hizmet bekleyen ve atıl kalan noktalardan biri olmuş. Bizim dönemimizde 268 Sokak’ta başlatılan değişimle Şirinevler’de yepyeni bir başlangıç yaptık. Şehrimizin her noktasını hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız, halkımızın içi rahat olsun" sözlerini kaydetti.