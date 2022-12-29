Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan öğrencilere yönelik Türkiye Kızılay Derneği Nazilli Şubesi tarafından ‘Mesleki Tanıtım Etkinliği’ düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan öğrencilere yönelik Türkiye Kızılay Derneği Nazilli Şubesi tarafından ‘Mesleki Tanıtım Etkinliği’ düzenlendi.

Seminere Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, “Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu’nun davetlisi olarak katıldığımız okulda öğrencilerimizi ‘Evde Hasta Bakım Birimi’ hakkında bilgilendirerek sorularını cevaplandırmaya çalıştık. Öğrencilere, okullarından mezun olduklarında atandıkları iş yerlerinde yapacakları işleri, hastanemiz Evde Hasta Bakım Birimi sağlık personeli Mustafa Karaboğa aktardı. Nazilli Devlet Hastanesi olarak öğrencilerimize her zaman destek olmaya ve onları bilgilendirmeye hazırız” dedi.

Öğrencilerden gelen sorularla devam eden etkinlik, Meslek Yüksekokulu ile İlçe Hastanesi’nin çeşitli konularda iş birliği yapması temennisi ile sona erdi. Etkinliğin ardından konuk hekimler ve hastane personeli, öğrencilerin uygulamalı eğitimleri açısından önemli yer tutan Meslek Yüksekokulu laboratuvarlarını inceledi.

Seminere Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, Başhekim Yardımcısı Dr. Barbaros Küçükoğlu ve Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay katıldı.