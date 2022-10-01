Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’nde yer alan 3 ayrı noktada yol yapım, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’nde yer alan 3 ayrı noktada yol yapım, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

82 mahallenin tamamında yatırımlarına devam eden Nazilli Belediyesi, kış aylarının yaklaşması ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Son olarak Prof. Muammer Aksoy Mahallesi 1245, 1263 ve 1247 Sokak’ta stabilize işlemlerini tamamlayan ekipler kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Cindi Karahan; “Öncelikle Kürşat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde yollarımız yapılmaya devam ediyor. 3 tane yolumuz yapılıyor. Allah Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” diye konuştu.

Nazilli’nin dört bir yanında yürütülen yol çalışmalarının tamamlanması için tüm saha ekiplerinin canla başla çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Kış aylarının yaklaşması ile birlikte yol yapım çalışmalarımıza da hız verdik. Ekiplerimiz yoğun yağışların olduğu dönemlerde hemşehrilerimizin mağdur olmaması için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.