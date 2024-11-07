Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 372 Sokak üzerinde bulunan dere güzergâhındaki yürüyüş yolunu baştan sona temizledi.

İlçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanların tamamında kış hazırlıklarını tamamlayan Nazilli Belediyesi ekipleri, hazırlanan program çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Pınarbaşı Mahallesi 372 Sokak güzergahında çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dere boyunca uzanan yürüyüş yolu ve yeşil alanların tamamında ot biçme, budama ve kapsamlı temizlik yaptı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, özellikle dere kenarındaki ağaçların budanması ve yürüyüş yolunun temizlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İlçe genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Nazillimizde merkezden kırsala tüm halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz koordineli bir şekilde bu tür noktalarda faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm ekibime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.