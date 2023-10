Yerli pamuk çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü Müdürlüğü iş birliğinde Söke Ovası’nda tarla günü etkinliği düzenlendi. Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ıslah ve tescil ettirilen verimli ve kaliteli lif özelliğine sahip Volkan, BRN 74, Selçuk Bey ve Selim pamuk çeşitlerin tanıtımı Söke Ovası Sarıkemer mevkiinde yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Nazili Pamuk Araştırma Enstitü Müdürü Koray Aşık, ıslah projelerinden bahsederek yerli ve milli pamuk çeşitlerinin kullanımını arttırmak istediklerini belirtti.

1934 yılında kurulan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nün kuruluşundan bu yana 50’ye yakın pamuk çeşidini tescil ettirdiğini belirten Enstitü Müdürü Koray Aşık, oluşturulan çeşitlerin 22’sinin ise son yedi yılda geliştirildiğini söyledi. Küresel iklim değişikliğine uygun çeşitleri üretmeye devam ettiklerini belirten Aşık, çalışmaların bilimsel olarak devam ettiğini dile getirdi.

Aydın’ın Ege bölgesinin ve ülkenin hızla gelişen illerinden biri konumunda olduğunu dile getiren Aydın Valisi Yakup Canbolat, Menderes Nehri’nin suladığı verimli topraklarda tarım yapıldığını kaydetti. Aydın’ın tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapıldığı güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Canbolat konuşmasında, "Pamuk ülke ekonomisine sağladığı istihdam, oluşturduğu katma değer nedeniyle önemli ve stratejik bir üründür. Bitkisel bir tekstil hammaddesi olan pamuk, değişik kullanım alanlarıyla ülkemiz ve dünya tarım sanayi ve ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Dünyada pamuğun tüketim ve gereksinimi giderek artmaktadır. 2021 yılı FAO verilerine göre dünyada pamuk ekim alanı 329 milyon dekar, kütlü pamuk üretimi 74 milyon ton civarındadır. Ülkemiz dünyada pamuk üretiminde 7. sıradadır. Ülkemiz pamuk üretiminin 283 bin 643 tonu ilimize aittir. Aydın ili de ülkemizde pamuk üretiminde 3. sırada yer almaktadır. Yerli ve milli pamuk üretimi kapsamında pamuk çeşitleri destinasyon alanları Söke ve Nazilli ilçelerimizde kurulmuş ve takipleri devam etmektedir. Valilik olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde bu kadar önemli olan pamuğun üretiminden, pazarlanmasına kadar her safhasında üreticimiz ve ticaret erbabımızın her zaman yanındayız" dedi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ise, "Pamuk ilimizin 4 stratejik ürününden birisidir. Bunlar bildiğiniz gibi zeytin, incir, kestane ve pamuktur. İlimiz 2 milyon 750 bin tonluk ülke pamuk üretimine sunduğu yüzde 10’luk katkıyla ilk üçte yer almaktadır. Bu üretimde yüzde 52’lik pay ile Söke önemli bir üretim sahasıdır. Pamuk üretim alanımızın yüzde 11’inde organik yüzde 3’ünde iyi tarım yapılmakta olup, üretici sayımız 6 bin 501’dir. İlimizin aldığı 2022 pamuk destekleme miktarı ise 422 milyon TL. Pamuk tarımımızı daha ileriye taşımak için İl Müdürlüğümüzce çeşitli çalışmalar ve projeler yürütülmektedir. Bunlardan birisi pamuk entegre mücadele çalışmaları bin 224 üretici 176 bin dekar alanda 58 teknik personel ile yürütülmektedir. Hastalık ve tuzak yönünden tarla ve tuzak kontrolleri yapılmakta, çiftçi ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Zararlı biyolojileri, zarar eşikleri göz önünde bulundurularak çiftçilere gerekli mücadele zamanı duyurulmaktadır. 2. projemiz ise 4 yıl sürmesi planlanan doğadan modaya organik pamuk projesidir. Söke ve Didim ilçelerimizde 107 üreticiyle 25 bin dekar alanda uygulanmaya başlandı. Organik tarım yapılmayan alanlarda iyi pamuk sektöre iyi gelecek projesi 2022 yılında hayata geçirilmiştir. Söke ve Koçarlı ilçelerinde 16 üreticiyle yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda yürütülmektedir. Ülke pamuk tohumunun üretiminin yüzde 45’ini karşılayan Aydın’ımız ve ülkemiz tarımı için Aydın pamuk ekim alanlarında yerli pamuk çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarla günü etkinliğine Vali Yakup Canpolat, Söke Kaymakamı Ali Akça, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü Müdürü Koray Aşık, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Bangladeş’ten gelen 18 kişilik ziraat mühendisi ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki katılımcı heyet, tarlada bulunan destinasyon alanlarında pamuk çeşitlerini inceleyerek bilgiler aldı. Ardından Vali Canbolat ve Kaymakam Akça pamuk hasat makinesiyle sembolik hasat gerçekleştirdi.