Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi Düğün Salonu girişi ve çevresinde başlattıkları düzenleme çalışmalarını tamamlayarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Ovacık Mahallesi Düğün Salonu çevresinde başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık bin metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanması ile bölgenin daha estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizi daha güzel hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ovacık Mahallesi düğün salonu çevresinde gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmaları da bu hedeflerimizin bir parçası. Halkımızın taleplerini dikkate alarak, Nazilli’nin her bölgesini daha yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Ovacık Mahallesi düğün salonu çevresinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının tamamlanması, mahalle sakinlerimiz için önemli bir adımdır” sözlerini kaydetti.

Hizmetlerinden dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri; “Başkanımız mahallemize geldiğinde düğün salonumuzun yolunun yapılmasını istedik. Allah razı olsun hemen çalışmaları başlattı. Bir dediğimizi iki etmedi” dedi.