İhalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, Nazilli Organize Sanayi Bölgesine yapılması planlanan Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi için Anadolu Çevre Mühendislik Firması ile imzalar atıldı.

İhalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, Nazilli Organize Sanayi Bölgesine yapılması planlanan Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi için Anadolu Çevre Mühendislik Firması ile imzalar atıldı.

Nazilli OSB’de iki aşamalı olarak yapımına başlanacak olan toplamda 3 bin metreküp kapasiteli Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’nin ihalesini alan firma sahibi Emin Mestan ile sözleşme imzalandı. Başkanlık Makamında Nazilli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve OSB Müdürü Yaşar Barış ile gerçekleştirilen oturumda tesisin ilk etabının Ocak ayının sonunda başlanacağı belirtildi. İlk aşama tamamlanıp kullanılır duruma gelmesinin ardından bin 500 metreküplük ikinci etabının yapımına başlanacak.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Organize sanayilerin içerisinde birçok farklı işletmeyi barındırmaktadır. Bu sebeple organize sanayi bölgelerinde başarılı bir atıksu arıtma sistemi kurmak ve uygulaması şarttır. Atıksu akış hızı, toplam atıksu kirlilik yükü, çamur oluşumu ve birçok farklı değişkenin kontrolü için yapılması planlanan toplamda 3 Bin metreküp kapasiteli tesisin ihalesinin geçtiğimiz hafta içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yaptık. Bu günde ihaleyi kazanan firmamızla sözleşmemizin imzalarını attık. Nazilli Organize Sanayi Bölgemizde yapılacak olan endüstriyel arıtma, laboratuvar tesisi ve çamursuzlaştırma ünitesinin Nazilli’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.