Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan İbrahim Akgün yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde özel eğitim kurumlarından ve ölçme değerlendirme sınav hizmetlerinden sorumlu şef olarak görev yapan İbrahim Akgün (50) bir süre önce akciğer kanserine yakalandı. Yakalandığı hastalık dolayısıyla doktorlar tarafından tedavi altına alınan Akgün’ün durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaştı. Nazilli Devlet Hastanesi’ne yatırılan Akgün doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgün’ün ölüm haberi ailesi başta olmak üzere eğitim camiasını yasa boğdu. Akgün’ün cenazesinin Nazilli’deki evinin önünde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Afyon’a götürüleceği öğrenildi.