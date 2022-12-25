Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (SBKY) Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi dersi çerçevesinde ’Türkiye’de Askeri Personel Alanı ve Yönetimi’ konulu eğitim düzenledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (SBKY) Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi dersi çerçevesinde ’Türkiye’de Askeri Personel Alanı ve Yönetimi’ konulu eğitim düzenledi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Murat Yılmaz’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden J. Alb. Dr. Öğr. Üyesi Erdem Özgür, kamu örgütlenmesinin ve kamu personel alanının geniş bir bölümünü teşkil eden güvenlik yönetimi alanı ve askeri personel sistemi hakkında öğrencilere eğitim verdi.

Bireysel güvenliğin ön plana çıktığı ve güvenlik anlayışının son derece önem kazandığı günümüzde ’her şey ve güvenlik’ teması üzerinden güvenlik hizmetini yerine getiren yapılar ve statüler ele alınarak öğrencilerin bu alandaki farkındalığı ve istihdam imkanları hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.

Soru-cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in J. Alb. Dr. Öğr. Üyesi Erdem Özgür’e teşekkür belgesi takdimi ile son bulan etkinliğe; Nazilli İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Çakır, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.