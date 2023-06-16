Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Yıldıztepe Kurt ve Kuru Deresi’nde başlatılacak olan ıslah çalışmaları için imzalar atıldı, bölgede çalışmalar ile taşkın riski azalacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Nazilli ilçesinde bulunan Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan Kurt ve Kuru Deresi’nde ıslah çalışmaları başlatılacak. Gerçekleştirilecek olan ıslah çalışmaları çerçevesinde hazırlanan protokol ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından imzalandı. Sözleşme bedeli 39 milyon 499 bin TL olan ve 600 iş gününde bitirilmesi planlanan çalışmalarda 750 metre kargir duvarlı kanal, bin 712 metre U kesitli betonarme duvarlı kanal ve 12 adet yol geçişi yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgede yaşanabilecek taşkın riski de azaltılacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın Nazilli Yıldıztepe Mahallesi Kurt ve Kuru Dere Islahı yapım işinin sözleşmesi Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme çerçevesinde 750 metre kargir duvarlı kanal, bin 712 metre U kesitli betonarme duvarlı kanal ve 12 adet yol geçişi yapılacaktır. Sözleşme bedeli 39 milyon 499 bin TL olup, işin süresi 600 takvim günüdür” ifadeleri yer aldı.