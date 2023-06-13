Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yeni dönemin ilk grup toplantısında Türkiye’deki il sayısının 100’e, ilçe sayısının ise 1000’e çıkarılması gerektiği yönünde ifadelerinin ardından tüm Nazilli halkı olarak heyecanla il olmayı beklediklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki; ‘Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür’ şeklindeki açıklamalarının ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında söylediği ‘Nazilli atide göstereceği gelişme ile vilayet merkezi olacaktır’ sözünü paylaştı.

Nazilli’nin 86 yıllık bir idealinin olduğunu söyleyen Başkan Özcan; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Ekim 1937 tarihinde Nazilli’ye yaptığı ziyarette, Nazilli istikbalde göstereceği başarıyla vilayet merkezi olacaktır’ diye başlayan daha sonrasında Cumhurbaşkanlarımızın Nazilli’ye geldiklerinde Nazilli’nin il olmasına yönelik söyledikleri sözler var. Devlet Bey Nazilli’ye yaptığı ziyaretinde ‘Nazilli il olacaktır’ diye bir sözü vardı. Bir proje vardı, 100 il bin ilçe diye. Bugün Sayın Devlet Bahçeli, grup toplantısında bu konuyu tekrar dile getirdi. Nazilli özlemle, heyecanla, bütün varlığıyla il olmayı bekliyor. İnşallah Nazillimiz il olacaktır. Devlet Bey’in açıklaması bizim beklediğimiz bir şeydi. Meclis toplantılarımızda, her yerde, bütün konuşmalarımızda söylüyorduk. Geçiş sürecinde de Nazilli ile ilgili her şeyin iyi olacağını, daha güzel işlerin olacağını, Nazilli’nin beklediği projelerin, isteklerinin gerçekleşeceğini söylemiştik. İnşallah adım adım gerçekleştireceğiz” dedi.