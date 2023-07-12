Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençleri spora teşvik etmek ve sporun yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan 800 metre uzunluğunda modern go-kart pistinin açılışına sayılı günler kala son hazırlıkları tamamlanıyor.

Nazilli go-kart pisti, bölgenin gençlerine ve spor tutkunlarına keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Pist, modern tasarımı ve yüksek standartlarıyla dikkat çekmekte. Pistte, yarış severlerin heyecan dolu anlarına tanıklık edebileceği birçok farklı etkinlik planlanıyor. Pistte gerçekleştirilecek yarışlar, bölgedeki gençlerin spora olan ilgisini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, pistin çevresinde yer alan tesislerde ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor. Tesislerde, yarış sonrasında dinlenebileceğiniz oturma alanları gibi birçok imkan bulunuyor. Nazilli go-kart pisti açılışını, bölge halkı ve spor tutkunları heyecanla açılışa hazırlanıyor. Pistin açılışının, bölgedeki gençler için önemli bir spor alanının açılması anlamına geldiği düşünülüyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Nazilli go-kart pisti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Nazilli’de yaptırdığı modern go-kart pisti, bölgedeki gençlerimiz için önemli bir spor alanı oluşturacak. Bu yatırım, gençlerimizin spora teşvik edilmesi ve sporun yaygınlaşması açısından son derece önemli. Pistin açılışıyla birlikte, pistin çevresinde yer alan tesislerde ziyaretçilerimiz keyifli vakit geçirebilecekler. Bölgemize kazandırılan bu modern tesis için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.