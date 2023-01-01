Aydın’ın Nazilli ilçesinde yeni yıl gecesi emniyet ekipleri ilçenin dört ayrı noktasında yaptığı uygulamalarda 237 şahsı sorgularken 12 araca 19 bin lira cezai işlem uyguladı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yeni yıl gecesi emniyet ekipleri ilçenin dört ayrı noktasında yaptığı uygulamalarda 237 şahsı sorgularken 12 araca 19 bin lira cezai işlem uyguladı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni yıl öncesi ve sonrasında geniş çaplı yılbaşı tedbiri aldı. İlçenin dört ayrı noktasında kurulan uygulama noktalarında araçlar didik didik arandı. Alkollü şahısların ehliyetlerine el konuldu. Yapılan çalışmalarda 237 şahıs sorgulandı. 1 şahsın aranan şahıslardan olduğu tespit edildi. Bir şahıstan uyuşturucu madde ve 1 şahıstan kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çeşitli maddelerden 12 araca 19 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.