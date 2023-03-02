Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Eğriboyun Mezarlığı kuzey kısmında başlatılan genişletme ve yol yapım faaliyetleri çerçevesinde 3. etap çalışmaları sona erdi.

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Eğriboyun Mezarlığı kuzey kısmında başlatılan genişletme ve yol yapım faaliyetleri çerçevesinde 3. etap çalışmaları sona erdi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Eğriboyun Mezarlığı 3’üncü etap genişletme çalışmalarında sona erdi. Çalışmalarda Topandağ eteklerine kadar uzanan 32 bin metrekare alan iş makineleri ile açılarak defin işlemleri için yetersiz olan mezarlık genişletildi. Dağda toprak kayması oluşmaması için ise 145 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde duvar inşa edilerek bölgenin güvenliği sağlandı. 32 bin metrekarelik alanın güneyinde ise baştan sona stabilize işlemleri yapılarak kenar bordürleri döşendi.

Mevcut mezarlık alanında kapasitenin dolması nedeniyle yaşanacak sıkıntının önüne geçmek için Eğriboyun bölgesinde büyük bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Geçmiş yıllarda parsellenmiş bölümlerin kenar bordür ve parke taşı işlemlerini tamamlamıştık. Yetersiz kalan mezarlığımızda genişletme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Mezarlığımızın alt kısmında yer alan sulama çeşmelerinden bu bölümde de yer alıyor. Yaklaşık 32 bin metrekare yeni alan ekliyoruz. Tesviye işlemlerinin tamamlanmasının ardından istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarımızı yaptık. Yeni açılan mezarlığımızın çevresinde yol çalışmalarımıza başladık. Stabilize ve kenar bordür çalışmalarımız tamamlandı. Parke taşı çalışmalarımızı bu hafta başlatmış olacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.