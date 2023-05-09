Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD) tarafından Nazilli’deki vatandaşlara İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi verildi. İlçe halkını muhtemel afetlere hazır hale getirmek amacıyla kurulan birimin ilk eğitimi yoğun ilgi gördü.

Nazilli Belediyesi tarafından afet öncesi riskleri azaltma ve afet sırasında profesyonel müdahale için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan NAFAD, ilk eğitimini gerçekleştirdi. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şube Başkanı, NAFAD Eğitmeni Uzay Tok tarafından verilen ve yaklaşık 2 saat süren eğitimde, ilk yardımda temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gerekenler, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi kavramlar detaylı olarak ele alındı. Program sonunda tüm katılımcılara belge verilerek, deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar, aile afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yapısal olmayan riskleri azaltma ve önleme gibi bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt tarafından konuşmacı Uzay Tok’a çiçek takdim edildi. Başkan Vekili Beyazıt, yaptığı konuşmada geçtiğimiz 6 Şubatta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından muhtemel doğal afetlere hazır olmak amacıyla NAFAD biriminin kurulduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz ay içerisinde kurulan birimimiz çalışmalarına başladı. İlk olarak birim bünyesinde ilk yardım, afet farkındalık ve eğitim seminerleri düzenleyerek halkımızın bilgilenmesini, afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında zarar görebilirliği azaltmayı hedefliyoruz. İlk amacımız gönül seferberliği oluşturarak mahalle afet gönüllüleri oluşturmak istiyoruz. Nazilli Belediye Afet Acil Birimimizle tüm Nazilli halkını bilgilendirmek istiyoruz” dedi.

NAFAD tarafından düzenlenen İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimin, okullar ve kamu kurumları başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında devam edeceği belirtildi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi’ne Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yıldıray Topaloğlu, TRAC ve NATDER Üyeleri, Aydın AFAD Gönüllüleri, UMKE ve diğer sağlık personelleri ile birlikte çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı.