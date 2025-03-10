Nazilli Devlet Hastanesi’nde, yangın durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla ’Yangın, Yangında Tahliye, Afet Durumu ve İtfaiyecilik Mesleği, Uygulamalı Yangın Söndürücü Kullanımı’ konularında eğitim verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği tarafından düzenlenen eğitimler, İtfaiye Amiri Akansel Kuru ve Deniz Bilgin tarafından verildi. Eğitim kapsamında, yangın anında doğru tahliye yöntemleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve acil durum planlaması gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, bu tür eğitimlerin acil durumlara hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, eğitimleri düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Eğitimin ardından, katılımcılara yangın güvenliği konusunda bilinçlendirme yapılarak, afet durumlarında doğru müdahale yöntemleri üzerine bilgilendirme gerçekleştirildi.