Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde ilk defa ultrason eşliğinde ‘Meme Biyopsi’ işlemi gerçekleştirildi.

Kadınların korkulu rüyası olan meme kanserinde erken teşhis ile ilgili bir ilke imza atan Nazilli Devlet Hastanesi’nde, Meme Trucut Biyopsi işlemi Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Balcı tarafından uygulandı. Başarılı çalışmayı gerçekleştiren Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Balcı’yı tebrik eden Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, önemli gelişmenin hastane bünyesindeki hizmet çeşitliliğini artırdığını belirtti. Ayrıca, hizmetlerin daha da çeşitlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akkaya, bölgedeki hastaların başka merkezlere gitmek zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini burada alabilmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

“Hızlı ve kesin tanı”

Öte yandan çalışma ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “Meme Trucut Biyopsi, meme dokusunda tespit edilen şüpheli kitlelerin tanısını koymak için kullanılan etkili bir yöntem olarak bilinmekte olup; ultrason eşliğinde ince bir iğne yardımıyla doku örneği alınarak patolojik inceleme yapılması sağlanmaktadır. Bu sayede hastaların gereksiz cerrahi müdahalelere maruz kalmadan hızlı ve kesin tanı alması mümkün olmaktadır” ifadelerine yer verildi.